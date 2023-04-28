"التحدي" الروسي بعين مصرية

علق الناقد الفني المصري خالد عاشور على ظهور فيلم "التحدي" الروسي في مصر، وقدرة السينما الروسية على التصوير في الفضاء لأول مرة في تاريخ السينما العالمية.

وقال الناقد الفني المصري خالد عاشور:

"جماليات الصورة.. السينما الروسية في دائرة "التحدي"

"- أخبريني.. لم يرغب الناس بالذهاب إلى الفضاء بشدة؟

- لأنه موجود؟"

هذا السؤال وإجابته كانت ضمن حوار في الإعلان الترويجي للفيلم الروسي "The Challenge" وهو الفيلم الأول من نوعة الذي يصور في الفضاء الخارجي.

ربما كان السؤال عادياً.. ولكن حين نعرف ان تصوير فيلم على الأرض في وجود الجاذبية الأرضية عمل شاق للغاية من حيث تقنية حركة الكاميرا والتحكم فيها وعدد العاملين الذي يحتاجة تصوير مشهد ما في اي "لوكيشن" تصوير ومساحة المكان الذي يتم التصوير فيه.. حينها تعرف أن السينما الروسية من حيث التقنية لم تكتفي بالتصوير المعتاد كغيرها ولكنها تأخذ نصيباً كبيراً من اسم الفيلم حيث "التحدي" الحقيقي هو الاستعانة برائد فضاء حقيقي بطلاً للفيلم وهو رائد الفضاء الروسي "أوليغ نوفيتسكي" الذي يروي الفيلم عن إصابته في الفضاء الخارجي مما يتطلب إرسال طاقم طبي لإجراء عملية جراحية له لأن بعودته مصاباً سيكون مصيره الموت المؤكد قبل وصوله إلى الأرض.

على رأس هذا الفريق الطبي توجد الطبيبة (زينيا بيلييفا) التي تقوم بدورها الممثلة الروسية "يوليا بيريسيلد" وهو التحدي الأخر من نوعه كأول ممثلة تقوم بدور بطولة خارج حدود المتعارف عليه على الأرض والتصوير في الفضاء وهو تحد ونفي آخر لجملة ذكرت في الإعلان الترويجي:

"الفضاء ليس مناسباً للنساء"!

ليجيب الفيلم نفسه باستعانته ببطولة نسائية أبدعت فيها الممثلة الروسية "يوليا بيريسيلد" مما أخذ مجهودا كبيراً في التدريب على هذا التحدي الجديد بالتصوير خارج الأرض بدأ باعلان مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روس كوسموس" في أكتوبر 2021 عن انتاج أول فيلم يتم تصويره في الفضاء كسابقة هي الأولى من نوعها.. سافر المخرج والمنتج "كليم شيبينكو" ليقضي مع فريق التصوير 12 يوم مع رائد الفضاء "نوفيتسكي" ليخرج الى النور واحد من الأفلام التي تمثل إنجازاً للسينما الروسية التي لم تكتفي فقط بالتصوير الخارجي بالفضاء ولكنها اهتمت بجماليات الصورة التي ستراها طوال أحداث الفيلم مع التفاصيل الدقيقة في الحكاية الأنسانية التي ستأخذك مع الفيلم وطاقمه الى الحياة في الفضاء الخارجي وكأنك أحد الأبطال المشاركين فيه وعدم الاكتفاء بدور المشاهد الذي يجعل من الفيلم الروسي "التحدي" يدخل دائرة "التحدي" للسينما الهوليودية بامتياز.

المصدر: RT