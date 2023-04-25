فنانون في تشييع محمد قنوع: كان يتصرف وكأنه يودعنا (فيديو)

شهد موكب جنازة الفنان السوري الراحل محمد قنوع إلى مثواه الأخير في مقبرة المزة بالعاصمة السورية دمشق حضورا كبيرا لزملاء الفنان الراحل وأصدقائه ومحبيه وعائلته.

وعبر الفنانون المشاركون في الجنازة عن حزنهم لهذه الوفاة المفاجئة، خاصة وأن أغلبهم التقى به في تجمع السحور للفنانين قبل أيام في نهاية أيام شهر رمضان.

قال الفنان أيمن رضا إن كل كلمات العزاء لا تنفع برحيل الفنان الشاب والملتزم الذي أنهى أيامه بعمرة، وإحياء ليلة القدر، مؤكدا أن الحياة لا تستحق كل الخلافات.

ولم تكتم الفنانة تولاي هارون دموعها وهي تتحدث عن رحيله، تلقيت الخبر باعتبار أنه قبل يومين كان قد نشرتغريدة نعا فيها شخصيته في مسلسل "العربجي"، مشيرة إلى أنها في البداية لم تصدق الخبر وأن الأمر مجرد إشاعة قبل أن تدرك الحقيقة.

وأضافت: "نحن في حالة صدمة، كنت معه قبل يومين من وفاته، كان يتصرف وكأنه يودعنا".

من جهتها، أشارت عبير شمس الدين إلى أن "قضاء الله لا يرد"، وهي تؤمن بقضاء الله، وإن كان رحيله صدمة كبيرة ومفاجأة.

كما تحدث كل من الفنانين تماضر غانم وريم عبد العزيز والمنتج فراس الجاجة ورضوان عقيلي وفراس إبراهيم وأحمد رفيع، داعين إلى الرحمة له ولأسرته بالصبر.

المصدر: "فوشيا"