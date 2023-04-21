الفنان محمد رمضان يثير الجدل في أول أيام عيد الفطر

أثار الفنان محمد رمضان، الجدل بعدما ظهر وهو يرتدي الحلق في أغلب مشاهد فيلم هارلي، والذي اعتمد خلاله منظرا مختلفا من خلال كعكة بالشعر وتاتو بالرقبة.

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واستعان الفنان محمد رمضان بأبطال مسلسله جعفر العمدة، حيث شاركت الفنانة مي كساب، والفنان أحمد داش، والفنان حسني شتا، في فيلم هارلي، الذي أقيم العرض الخاص له أمس في إحدى قاعات السينما بمنطقة 6 أكتوبر بحضور أبطال العمل.

واحتفل صناع فيلم "هارلي" بالعرض الخاص بحضور الفنان محمد رمضان بطل العمل، وذلك في دار عرض تابعة لمول شهير بمدينة 6 أكتوبر، تمهيدا لعرضه غدا في دور العرض المصرية والعربية.

وحضر الفنان محمد رمضان العرض الخاص بموتسيكلات هارلي، واستقبله عدد كبير من الجماهير وصولا للريد كاربت الخاص بأبطال العمل.

المصدر: القاهرة 24