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افتتاح معرض صور فوتوغرافية مكرس لأبطال العملية العسكرية الخاصة

الثقافة والفن

افتتاح معرض صور فوتوغرافية مكرس لأبطال العملية العسكرية الخاصة
novvedomosti.ru
صورة أرشيفية
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قامت جمعية التاريخ العسكري الروسي بإعداد معرض للصور الفوتوغرافية تحت اسم "أبطال العملية العسكرية الخاصة"، وذلك بدعم من وزارة الدفاع الروسية وحكومة مقاطعة نوفغورود الروسية.

وتم تدشين معرض الصور الفوتوغرافية "أبطال العملية العسكرية الخاصة" في حديقة المجد العسكري لمدينة فيليكي نوفغورود الروسية، وذلك في إطار مؤتمر "نستذكر ونكرّم أبطالنا" العلمي التطبيقي الذي عقد بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لعملية "ديميانسكايا" الهجومية في الحرب الوطنية العظمى  (1941 – 1945).

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صرح بذلك ناطق باسم المؤتمر في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال:"افتتح اليوم في فيليكي نوفغورود معرض يحكي عن مآثر 30 بطلا مقاتلا مشاركا في العملية العسكرية الخاصة. وأظهر المعرض صفحات لامعة من الشجاعة والإخاء القتالي والإخلاص للواجب العسكري والصمود ونكران الذات والتضحية".

وقال ناطق باسم وزارة الثقافة في مقاطعة نوفغورود إن جمعية التاريخ العسكري الروسي لعبت بالتعاون مع وزارة الدفاع وإدارة فيليكي نوفغورود دورا أساسيا في إعداد المعرض الذي يسلط الضوء على سير حياة الجنود والضباط الأبطال المشاركين في العملية العسكرية الخاصة الآتين من مختلف أنحاء بلادنا. كما لعبت عائلات الأبطال دورا كبيرا في إعداد المعرض حيث قدّمت صورا فوتوغرافية من الأرشيفات الشخصية وتشاركت الذكريات عن ذويها الأبطال.

المصدر: تاس

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