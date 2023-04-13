تفاعل كبير مع هدية جورج وسوف للمسلمين بمناسبة رمضان (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو تضمن دعاء رتله الفنان السوري جورج وسوف بمناسبة شهر رمضان.

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ونشر وسوف المقطع عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، معلقا: "يا الله... يا عالما بحالي عليك إتكالي يا الله". وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الفيديو، وتمنوا له العمر المديد والصحة والعافية.

ويظهر وسوف في فيديو الابتهال وهو يرفع يديه بالدعاء، وفي الجهة المقابلة صورة لمسجد.

يذكر أن هذا الابتهال كان قد طرحه منذ 5 سنوات، أي عام 2017، وحمل عنوان أسماء الله الحسنى.

وفي وقت سابق، أثار الفنان السوري الذي يتبع الديانة المسيحية، جدلا بعد استعانته بمقرئ قرآن في عزاء نجله وديع، الذي أقيم في كفرون بسوريا.

المصدر: RT