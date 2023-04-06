ممثلة تونسية: شخصيتي في مسلسل ''فلوجة'' تشبهني في جوانب كثيرة (فيديو)

كشفت الممثلة التونسية الصاعدة سارة الشريف، عبر برنامج "رمضان شو" على إذاعة "موزاييك"، أن شخصيتها في مسلسل ''فلوجة'' تشبهها في جوانب كثيرة.

وقالت: "تواجدي على "إنستغرام" كمؤثرة لا يتعدى كونه هواية.. وشخصيتي في مسلسل "فلوجة" تشبهني في جوانب كثيرة".

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وأضافت: "توقعت ردود أفعال عنيفة حول شخصيتي في "فلوجة" وكنت مستعدة لذلك.. غير أن كل شيء تغير بتتالي الحلقات حيث نالت الشخصية إعجاب المشاهدين وتعاطفهم".

وتابعت: "الرسالة الأساسية التي وقع تمريرها عبر شخصية مرام هو ضرورة عدم إصدار الأحكام المسبقة بناء على المظاهر الخارجية".

كما أبرزت أنها أعجبت كثيرا بتجربتها الجديدة في التمثيل، قائلة إنها تمنت لو أن شخصيتها في المسلسل لم تمت رغم إقرارها بأهمية ذلك ضمن الحبكة الدرامية للمسلسل.

أوضحت الممثلة التونسية الشابة أنها تواصل حاليا دراستها في فرنسا في اختصاص علم النفس، مؤكدة أن الدراسة تأتي على رأس أولوياتها.

وجذبت سارة الشريف الانتباه في أول ظهور تلفزيوني لها من خلال مشاركتها في مسلسل "فلّوجة" حيث تقمصت دور "مرام".

وقد تداول تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لها من مشاهد مختلفة من أدائها في المسلسل، منتقدين استعمالها المفرط لمساحيق التجميل وطريقة وضعها للماكياج التي اعتبروها فريدة من نوعها، علما أن سارة صانعة محتوى على "إنستغرام" وتشارك محتواها الخاص بالتجميل وحبها الكبير لمساحيق التجميل مع متابعيها.

وأثار مسلسل "فلوجة" الذي تعرضه قناة "الحوار" التونسي (خاصة)، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي مع عرض أولى حلقاته ضمن السباق الدرامي المعتاد في شهر رمضان.

وبثت القناة عملها الدرامي الذي يتناول بعض الظواهر والسلوكيات في المدارس على غرار ترويج المخدرات والعلاقات العاطفية بين المراهقين والانحراف والعنف ودور رجال الأمن فيما يحصل في محيط المدارس وعلاقة المراهقين بأوليائهم.

المصدر: "موزاييك"