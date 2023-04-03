نجم لبناني يؤدي أغنية مسلسل "الزند" ويحصد إعجابا كبيرا (فيديو)

تصدرت أغنية المسلسل السوري "الزند" بعنوان "رفاق الدرب" مواقع التواصل الاجتماعي، لتحصد إعجاب الجمهور.

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ونشر الفنان اللبناني مرعي سرحان مقطع فيديو وهو يؤدي الأغنية، ليحظى بتفاعل كبير من طرف الجمهور، الذي أثنى على أدائه العالي وإحساسه المميز في تقديم الأغنية.

والأغنية باللكنة "السويحلية"، أي الساحل السوري، من "العتابا الساحلية" القديمة والمتداولة حتى اليوم.

يشار إلى أن أحداث مسلسل "الزند" تدور في عام 1895 وحتى 1900 في منطقة تمتد بين سوريا ولبنان على مقربة من نهر العاصي، وتتمحور حول بطل القصة عاصي الزند الذي أجبرته الظروف على التمرد والعصيان بعد مقتل والده أمام عينيه بدم بارد، وسلب أرضه.

والمسلسل من إخراج سامر البرقاوي، كتابة عمر أبو سعدة ومن بطولة، تيم الحسن، دانة مارديني، أنس طيارة، فايز قزق، ريهام القصار، باسل حيدر، وآخرين.

المصدر: RT