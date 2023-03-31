"مشاهير الفلس".. "طاش العودة" السعودي يثير ضجة على مواقع التواصل (فيديو)

أثارت حلقات المسلسل السعودي "طاش العودة" تفاعلا وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عودته في موسمه الجديد.

حيث سلط المسلسل الضوء على موضوع هيمنة المحتوى الرديء على "السوشيال ميديا"، وتأثيره السلبي على الصحافة والإعلام في مقابل ما يحصده المشاهير من عوائد كبيرة.

وعلق الكاتب والإعلامي السعودي، سعود كاتب، قائلا إن المسلسل سيدفع إلى التركيز على كتاب الرأي ورؤساء التحرير الذين سيتم النظر لهم على أنهم "جزء من منظومة التفاهة في المجتمع".

مهما كانت الرسالة التي حاولت حلقة اليوم من #طاش_العودة إيصالها، فإن المجهر في نهاية الأمر سيتركز على #كتاب_الرأي و #رؤساء_التحرير الذين سيتم النظر لهم على أنهم جزء من #منظومة_التفاهة في المجتمع!!!#عيب — د. سعود كاتب (@skateb) March 27, 2023

ونشرت الهيئة العامة للترفيه مقطع من إحدى الحلقات المثيرة للجدل، التي عرضت مشكلة كاتب كبير في إحدى الصحف التي قررت الاستغناء عن خدماته بدون مقابل بسبب الظروف المادية للصحيفة، دون أن يلتفت أي من قراء أو متابعي الكاتب لأمره ما سبب له صدمة كبيرة.

الفنان ناصر القصبي والفنان عبدالله السدحان و أحداث مشوّقة و ممتعة في الحلقة الخامسة من #طاش_العودة 🌙📺



برعاية #هيئة_الترفيهpic.twitter.com/UqPpSqakhP — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) March 27, 2023

وعقب الحلقة تصدر وسم "مشاهير الفلس" مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، منتقدين انتشار المحتوى السيء وغير الهادف على منصات "السوشيال ميديا".

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي ساخر، عن قضايا ومشاكل المجتمع السعودي بشكل خاص، من خلال حلقات منفصلة متصلة تتضمن الحسد والابتزاز، وما يحدث في المصالح الحكومية من فساد.

دور #رهف_القحطاني هذا المساء في #طاش_العودة يلخص ماتفعله النسويات والمخببات ومدمرات البيوت ومحاولتهن اخفاء وطمس هوية الرجل .



ستبقى بنت وأخت الرجال والمحتشمه ومن جعلت الحياء والدين شعارها مختلفه عن اشباه النساء . — محمد العبدلي ALABDLI (@alabdly007) March 30, 2023

💢سؤال؛

لماذا يجد الكثير من #مشاهير_الفلس انتشار واسع لمحتواهم رغم سخف ما يقدمون ؟؟

💢الجواب ؛

لان الكثير من الناس اصبحت ذائقتهم متدنية جدا جدا ، لدرجة انهم اصبحوا يستظرفون السخيف ويستلطفون الاسفاف ..! pic.twitter.com/AsPMb7XwME — هاني صنيتان ١٧٢٧م (@hanisunitan) March 27, 2023

حلقة #طاش اليوم تكرر بشكل أو بآخر مقولة الإعلامي الأمريكي ديك كافيت : (طالما أن الناس يتقبلون الهراء ويطلبونه،فإنه من المربح مادياً أن تبيعه) !. أو كأنها تقول بالعامية البسيطة : إن ما طاعك الزمن طيعه!.



ويل للمجتمعات إن القى المثقفون اسلحتهم. pic.twitter.com/Eo0nbioLiy… — محمد البلادي (@m_albeladi) March 27, 2023

المصدر: RT