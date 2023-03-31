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"مشاهير الفلس".. "طاش العودة" السعودي يثير ضجة على مواقع التواصل (فيديو)

الثقافة والفن

"طاش العودة"
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أثارت حلقات المسلسل السعودي "طاش العودة" تفاعلا وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عودته في موسمه الجديد.

حيث سلط المسلسل الضوء على موضوع هيمنة المحتوى الرديء على "السوشيال ميديا"، وتأثيره السلبي على الصحافة والإعلام في مقابل ما يحصده المشاهير من عوائد كبيرة.

وعلق الكاتب والإعلامي السعودي، سعود كاتب، قائلا إن المسلسل سيدفع إلى التركيز على كتاب الرأي ورؤساء التحرير الذين سيتم النظر لهم على أنهم "جزء من منظومة التفاهة في المجتمع".

ونشرت الهيئة العامة للترفيه مقطع من إحدى الحلقات المثيرة للجدل، التي عرضت مشكلة كاتب كبير في إحدى الصحف التي قررت الاستغناء عن خدماته بدون مقابل بسبب الظروف المادية للصحيفة، دون أن يلتفت أي من قراء أو متابعي الكاتب لأمره ما سبب له صدمة كبيرة.

وعقب الحلقة تصدر وسم "مشاهير الفلس" مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، منتقدين انتشار المحتوى السيء وغير الهادف على منصات "السوشيال ميديا".

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي ساخر، عن قضايا ومشاكل المجتمع السعودي بشكل خاص، من خلال حلقات منفصلة متصلة تتضمن الحسد والابتزاز، وما يحدث في المصالح الحكومية من فساد.

المصدر: RT

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