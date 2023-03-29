أولفر ستون يصوّر فيلما وثائقيا عن الطاقة الذرية ومشاكل تغير المناخ

صوّر المخرج الأمريكي المعروف وحائر جوائز "أوسكار" الثلاث، أولفير ستون"، فيلم "عصر الذرة" الوثائقي عن صناعة الطاقة الذرية ومساهمتها في حل المشاكل المناخية.

وقام ستون بمناسبة إخراج فيلمه بالتعاون مع البروفيسور جوشوا غولدشتاين، مؤلف كتاب "المستقبل الساطع" المكرس للطاقة الذرية المدنية على خلفية التغيرات المناخية.

وقد نشر ستون فيلم الإعلان القصير حيث يقول إن فيلمه من شأنه تبديد المخاوف التي لها علاقة باستخدام الذرة للأغراض المدنية.

وقال ستون في فيلم الإعلان:" ما نخاف منه يمكن أن يُنقذنا"، وشدّد على خطورة انبعاثات غازات الدفيئة، مشيرا إلى أن "النفايات النووية" هي لا شيء مقارنة بتغيرات المناخ.

يذكر أن المخرج السينمائي الأمريكي، أوليفر ستون، سبق له أن صوّر فيلم "أوكرانيا في النار" الوثائقي الذي سلّط الضوء على احتجاجات "ميدان" كييف والقوميين الأوكرانيين والانقلاب على الحكومة الأوكرانية.

جدير بالذكر أن فيلم "عصر الذرة" (Nuclear Now) سيعرض في دور السينما الأمريكية والكندية بدءا من 28 ابريل المقبل، ثم سيعرض على منصات "أونلاين" الإلكترونية.

المصدر: RT