متحف التاريخ الروسي يقيم معرضا للأوسمة الروسية والأجنبية

أقام فرع متحف التاريخ الحكومي الروسي في مدينة تولا الروسية الثلاثاء 29 مارس معرض "الأوسمة الثمينة" الذي يسلط الضوء على تاريخ تشكيل نظام الأوسمة والميداليات في روسيا والعالم.

وتشمل مجموعة الأوسمة المعروضة في المتحف 150 وساما تمثل أوروبا وروسيا وآسيا، بما في ذلك وسام القديس أندراوس كوسام أعلى في روسيا.

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صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم متحف التاريخ الحكومي الروسي الذي قال إن المعرض يتكون من 3 أقسام، وهي روسيا وأوروبا وآسيا تُعرض فيها أوسمة ملكية وقيصرية ومحلية وحكومية.

وتبدأ مجموعة الأوسمة من نجم وسام القديس يوحنا المعمدان الذي يعود إلى القرن العاشر الميلادي ويمثّل أخوية الصليبيين، ثم يأتي القسم المركزي للمعرض الذي تمثله أوسمة الإمبراطورية الروسية بدءا من وسام القديس أندراوس المدعو أولا الذي استحدثه الإمبراطور بطرس الأكبر وانتهاءً بأوسمة المملكة البولندية.

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وفي قسم الأوسمة الآسيوية والإفريقية سيطلع مَن يرتادون المعرض على خصوصيات أنظمة الأوسمة التي لا علاقة لها بالعالم المسيحي، فضلا عن ورموزها وديكورها المميز. وهناك واجهة مولتيميديا تسمح بالاطلاع الدقيق على التفاصيل.

وتلحق بمجموعة الأوسمة أسلحة تم منحها أثناء نيل هذا الوسام أو ذاك.

ويتضمن المعرض 180 معروضة أخرى تروي قصص الأوسمة في أوروبا وآسيا وروسيا.

يذكر أن أعمال المعرض ستستمر لغاية 31 يوليو المقبل.

جدير بالذكر أن فرع متحف التاريخ الروسي الحكومي تم تأسيسه عام 2020 بمناسبة حلول الذكرى الـ500 لكرملين مدينة تولا الروسية.

المصدر: تاس