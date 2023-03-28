اليونيسكو تنوي إدراج محمية بيئية معمارية في شمال روسيا على قائمة التراث العالمي

قدّمت وزارة الثقافة الروسية إلى منظمة اليونيسكو الأممية ملفا خاصا بمحمية "كينوزيري" البيئية المعمارية في مقاطعة "أستراخان" الروسية.

وذلك لدراسته من قبل مركز التراث العالمي التابع للمنظمة.

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أفاد بذلك الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الثقافة الروسية قائلا إن مركز التراث العالمي لليونيسكو أكّد أنه تلقى الملف المذكور من وزارة الثقافة الروسية. وأشار إلى أنه ملف كامل يتفق مع كل الشروط الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الثقافة الروسية أن إعداد الملف الخاص بالمحمية البيئية المعمارية "كينوزيري" نفّذه الأخصائيون في معهد "ليخاتشوف" الروسي للبحوث العلمية في مجال التراث الثقافي والبيئي بالتعاون مع إدارة محمية "كينوزيري" القومية.

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يذكر أن محمية "كينوزيري" الثقافية الروسية تم إدراجها عام 2014 على القائمة التمهيدية للتراث العالمي، ووفقا لشروط منظمة "اليونيسكو" الأممية فإن الملف الخاص بها يسلّم أولا إلى المجلس الدولي لحماية الآثار والمعالم لدراسته وفي المرحلة التالية يجب أن تزور بعثة من الخبراء الدوليين محمية "كينوزيري" لتقيّم أهميتها الحضارية والبيئية.

يذكر أن محمية "كينوزيري" عبارة عن مجمّع حضاري بيئي ومعماري يقع بعيدا عن المدن الكبرى ويعكس نمط الحياة لفلاحي لشمال روسيا والفن المعماري الشعبي الخشبي هناك.

ومن مميزاته الخاصة الفن المعماري الخشبي الروسي المشهور الذي تمثله 30 كنيسة خشبية تعود إلى القرون الـ16–19 م. وتسمح بدراسة تطور الفن المعماري في شمال روسيا في مختلف العصور التاريخية والحضارية.

المصدر: تاس