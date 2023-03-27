الفنان محمد عبده يوجه رسالة لمصر بعد تصريحات "السعودية أبوها" (فيديو)

وجه الفنان السعودي محمد عبده، رسالة إلى مصر، بعد تصريحاته الأخيرة حول مقارنته بين مصر والمملكة.

أحب مصر ولها فضل كبير عليّ..

"محمد عبده" يرد على من فسّر بسوء نية مقولته "ان كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها"#محمد_عبده_في_ليوان_المديفر@almodifer@Mohammed_Abdupic.twitter.com/3Go7c5Jp3a — الليوان (@almodifershow) March 26, 2023

إقرأ المزيد

وحول تصريحه الأخير قال: "إن كانت مصر أم الدنيا فالسعودية أبوها": "أحب مصر ولها فضل على وانطلاقتي العربية كانت من مصر التي لها فضل كبير على العالم العربي كله"، متحدثًا عن علاقاته وذكرياته مع نجوم الزمن الجميل.

وتذكر أنه كان على علاقة قوية مع الموسيقار محمد عبدالوهاب، وكذلك علاقته بالفنان الراحل عبدالحليم حافظ.

وكان فنان العرب محمد عبده، قد قال خلال إحيائه حفلا ضمن جلسات ليالي الرياض: "نحن، السعودية اليوم لكل العرب، هي بيت العرب". وأضاف: "إن كانت مصر أم الدنيا السعودية أبوها".

وأثارت تصريحات فنان العرب ردود فعل متباينة، وأرجعت إلى الأذهان مشهدا أثار جدلا، خلال حفل افتتاح مهرجان قرطاج الدولي سنه 2016، للفنان التونسي لطفي العبدلي، الذي صعد على الركح موجها كلمة للفنان المصري عادل إمام قال فيها: "أنت زعيم ورجل.. إن كانت مصر أم الدنيا فتونس أبوها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية