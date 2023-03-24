"طاش ما طاش".. "طاش العودة" جدل من جديد هل انتهك الملكية الفكرية؟

أثارت عودة ثنائي مسلسل "طاش ما طاش" السعودي الشهير ناصر القصبي وعبد الله السدحان للشاشة تحت مسمى "طاش العودة" بعد غياب لنحو 10 أعوام جدلا واسعا، حول انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وهذه المرة سيقف القصبي والسدحان على ما يبدو في وجه صديق الأمس وشريك أول أجزاء المسلسل عامر الحمود، الذي أثاره عودة طاش بمسمى طاش العودة، ونشر نصا قضائيا تضمن ملكيته الفكرية للعمل وحقه الشخصي في منع استخدام اسم المسلسل الذي أطلقه أو تحويره بالإضافة.

ونشر الحمود في تغريدة له: "مؤلم جدا انتهاك حقوقي الأدبية والفكرية في "طاش ما طاش" بشكل يومي أمام الملايين، وبعلم المنتهك بأني صاحب الحق بحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض"، في إشارة صريحة إلى قناة "MBC" لعرضها حلقات طاش بدون الحصول على موافقته كما يزعم.

وأضاف: "أعلم علم اليقين وتحت ظل سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، صاحب الرؤية العظيمة في إنشاء هيئة الحقوق الملكية الفكرية، لن يضيع حقي من خلال القنوات الرسمية، وإني أنشر هذا ليعلم الجميع بذلك ودفاعا عن حقوقي المنتهكة في طاش من قبل قناة mbc".

كما جاءت ردود الفعل على تغريدات الحمود في مجملها غير مرحبة باستمرار الخلاف حول العمل، مطالبة بطي صفحات الماضي وعدم تعطيل المسلسل الأشهر الذي انتظروه طويلا.

واستغرب المغردون الإصرار على الاسم من قبل القناة، في ظل وجود حكم قانوني، بينما رأى آخرون أنها محاولة للعودة للأضواء بطرح هذه القضية.

فيما لم يعلق نجما العمل أو القناة على تغريداته حتى اللحظة.

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المصدر: "عكاظ"