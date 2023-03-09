الفنان الكويتي جاسم النبهان يتعهد بمقاضاة من أساءوا لزوجته واتهموها بسحره (فيديو)

أعلن الفنان الكويتي جاسم النبهان، عزمه مقاضاة من تعرضوا له ولزوجته المغربية عقب ظهورها بمقطع فيديو برفقته، واتهامها من قبل البعض بأنها "تتعامل بالسحر والشعوذة".

وقال الفنان النبهان الذي استنكر تعليقات المدونين الأخيرة والتي اعتبرها إساءة له ولزوجته المغربية، إنه "سيجتمع فور عودته إلى الكويت مع المحامين لبحث اللجوء إلى القضاء لردع من أساءوا وتطاولوا على زوجته".

وأكد النبهان، رفضه للتعليقات السلبية التي وجهت إلى زوجته، مبررا عزمه اللجوء إلى القضاء "لردع مروجي الإشاعات الذين يتعرضون لحياة الآخرين حتى لا يتكرر الأمر معه ومع غيره".

وكانت مقاطع فيديو لزوجة النبهان المغربية المعروفة بـ "أم يحيى" أثارت جدلا واسعا، بعد أن نشرت عبر حسابها في "تيك توك" مقاطع تجمعها مع الفنان الكويتي وطفل صغير ووالدتها، قبل أن يتضح أنها زوجته.

وقال متابعون، إن "المرأة قامت بسحر جاسم النبهان"، مستندين بذلك إلى مقاطع فيديو نشرتها لشموع كثيرة وخروف تم التضحية به.

وخرج النبهان بعدئذ بمقطع فيديو ليعلق على الاتهامات التي طالته وزوجته، معتبرا أن "كل ما يقال لا أساس له من الصحة".

وقال النبهان إنه متزوج من السيدة المغربية منذ 6 سنوات، ولديه منها ابن عمره 4 سنوات، لافتا إلى أن زواجه تم بمعرفة كل المقربين منه بمن فيهم أهله.

وأضاف: "الكلام الفاضي إنها ساحرة ومسوية قربان والأمور هذي اللي أي مسلم ما يؤمن فيها أصلاً، اللي تعلمون أنا اللي أضحي هناك، ذبيحة البيت، ذبيحة الولد، والعقيقة، كل شي سويناه هناك، أنا رجال مصلي مسمي".

المصدر: "إرم"