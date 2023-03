ممثلة مشهورة تفضل النوم باكرا على الذهاب لحفل عشاء مخصص للمرشحين لجوائز الأوسكار

أعلنت الممثلة وكاتبة القصص الأمريكية، جيمي لي كرتيس أنها اعتذرت عن حفل العشاء المخصص للمرشحين لجوائز الأوسكار لأن الحفل سيقام في وقت متأخر وهي تخلد للنوم في وقت مبكر.

وقالت الممثلة لصحيفة Hollywood Reporter": ليل الخميس سيقام حفل عشاء على شرف المرشحين للجائزة، والعشاء سيبدأ في الساعة 19:30 ، وسيبدأون بتقديم الطعام في الساعة 21:00، لقد رفضت لأني أفضل النوم باكرا، لن أشعر بالراحة بعد الساعة التاسعة مساء".

وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الرسمي للجائزة ، رشحت الممثلة لجائزة الأوسكار عن فئة "أفضل ممثلة مساعدة" عن دورها في فيلم "Everything Everywhere All at Once".

ومن المفترض أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الخامسة والتسعين في لوس أنجلوس في 12 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي