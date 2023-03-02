بيع لوحة الفنان الروسي كاندينسكي مقابل 45 مليون دولار بعد ما كانت مسروقة

بيعت لوحة رسمها الفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي وظلت عقودا في متحف هولندي بعد مقتل مالكها اليهودي في الهولوكوست وسرقتها، في مزاد مقابل 37.2 مليون جنيه إسترليني (44.9 مليون دولار).

وحققت لوحة "مورناو مع كنيسة"، التي رسمها كاندينسكي عام 1910، سعرا قياسيا في مزاد دار سوذبيز في لندن مساء الأربعاء.

وكان متحف فان آبيموسيوم في أيندهوفن، قد أعاد اللوحة العام الماضي إلى أحفاد جامعي الفن من اليهود الألمان يوهانا مارغريته شتيرن وزوجها زيغبرت صموئيل شتيرن، حيث توفي زيغبرت شتيرن عام 1935، فيما هربت يوهانا من ألمانيا النازية إلى أمستردام، حيث اضطرت لبيع الكثير من مجموعتها، وألقي القبض عليها بعد احتلال النازيين لهولندا وتوفت في معسكر اعتقال أوشفيتز عام 1944.

وأوضحت سوذبيز أن عائدات البيع سيتم تقاسمها بين 13 من ورثة شتيرن الباقين على قيد الحياة وستمول أيضا مزيدا من الأبحاث حول مصير العائلة.

وحددت المتاحف الهولندية 139 عملا فنيا باعتبارها كتوزا نهبها النازيون، بما في ذلك لوحات لرسامين مثل كاندينسكي وهنري ماتيس وبول كلي.

ووافقت بلدية أمستردام في عام 2021 على إعادة عمل كاندينسكي آخر، "الرسم بالمنازل"، إلى ورثة العائلة اليهودية التي كانت تملكه في الأصل، حيث اشترتها المدينة في مزاد عام 1940 وعلقت في متحف ستيديليك.

من جهته، ذكر لوسيان سيمونز، رئيس قسم التعويضات في سوثبيز حول العالم، أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي لعام 1998 حول الفن المنهوب في واشنطن والذي وجد أن المحاولات السابقة لإعادة الأعمال الفنية المنهوبة لم تكن كافية.

المصدر: "أ ب"