اقترحت وزارة الثقافة الأوكرانية على أكاديمية "بيوتر تشايكوفسكي" الموسيقية الأوكرانية القومية حذف ذكر المؤلف الموسيقي الروسي العظيم بيوتر تشايكوفسكي من تسمية الأكاديمية.

وقال وزير الثقافة الأوكراني، ألكسندر تكاتشينكو على قناة "تليغرام" التابعة للوزارة إن وزارة الثقافة تقترح التخلي عن اسم تشايكوفسكي في تسمية الأكاديمية الموسيقية الأوكرانية. وأعاد إلى الأذهان أن وزارة الثقافة كانت أكثر من مرة تشدد على ضرورة التخلي عن ذكر اسم تشايكوفسكي.

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يذكر أن أكاديمية "بيوتر تشايكوفسكي" الموسيقية الأوكرانية القومية تم تأسيسها في 27 أكتوبر عام 1863 ككونسرفاتوار كييف، وذلك على أساس الكلية الموسيقية التابعة للجمعية الموسيقية الروسية، وقد منح كونسرفاتوار كييف عام 1940 لقب المؤلف الموسيقي العظيم بيوتر تشايكوفسكي، ونال الكونسرفاتوار عام 1995 الوضع القانوني للأكاديمية الموسيقية القومية الأوكرانية بموجب مرسوم أصدره الرئيس الأوكراني.

وفي 16 يونيو عام 2022 عقد اجتماع للمجلس العلمي للأكاديمية قرر إبقاء اسم بيوتر تشايكوفسكي في تسمية الأكاديمية، لكن الجدال في هذا الموضوع في المجتمع الأوكراني ما زال قائما، ما أسفر عن إخضاع إدارة الأكاديمية لنقد لاذع، ثم وافقت إدارة الأكاديمية على مواصلة بحث هذه المسألة.

جدير بالذكر أن تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ السوفيتي، وكذلك إعادة تسمية الشوارع والمؤسسات بدأ في أوكرانيا عام 2015 بعد تبني البرلمان الأوكراني لقانون إلغاء الشيوعية في البلاد، وفي الآونة الأخيرة لم تبدأ السلطات الأوكرانية في محاربة التاريخ السوفيتي فحسب بل ومحاربة كل ما له علاقة بروسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أعلن في وقت سابق أن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة عدوانية رامية إلى إلغاء كل ما له علاقة بروسيا.

المصدر: تاس