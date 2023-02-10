متحف جنكيز خان المنغولي يوقّع اتفاقية تعاون مع متحف الأرميتاج الروسي

وقّع متحف جنكيز خان المنغولي الخميس 9 فبراير اتفاقية تعاون مع متحف الإرميتاج الروسي في بطرسبورغ.

وسيبدأ متحف جنغيز خان المنغولي ومتحف الأرميتاج الروسي الحكومي، وفقا للاتفاقية، في تنظيم معارض مشتركة، وإجراء بحوث ميدانية وعلمية مشتركة، وتبادل الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى تدريبهم. جاء ذلك الخميس 9 فبراير في بيان نشرته وكالة الأنباء المنغولية الوطنية (MONTSAME).

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وحسب الوكالة فإن مدير متحف جنغيز خان، سامبيلدونوفين تشولون، وقّع رسميا اتفاقية التعاون مع متحف "الأرميتاج" الروسي في بطرسبورغ أثناء زيارة عمل قام بها لبطرسبورغ.

وتم توقيع اتفاقيات مشابهة كذلك مع المتحف الروسي للإثنوغرافيا، ومتحف الشرق الحكومي، ومتحف الأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا في بطرسبورغ (Kunstkamera) ومعهد المخطوطات الشرقية لدى أكاديمية العلوم الروسية. واتفق الجانبان على توسيع البحوث المتعلقة بالتراث الوطني المنغولي وإقامة معارض مشتركة وتدريب الباحثين والموظفين.

يذكر أن عاصمة منغوليا أولان باتور ستشهد في أبريل المقبل عقد مؤتمر بمناسبة حلول الذكرى المئوية لأعمال التنقيب في جبل نويون المنغولي، ثم سيعقد مؤتمر مشابه في بطرسبورغ في نوفمبر المقبل.

وقد اكتشفت البعثة المنغولية التيبتية هناك بقيادة العالم السوفيتي بيوتر كوزلوف، مقبرة ضخمة احتوت على أكثر من 200 مدفن كبير وصغير.

جدير بالذكر أن قرار التعاون بين متحف جنكيز خان ومتحف الإرميتاج اتخذ في إطار مذكرة التعاون التي وقّعت عام 2021 من قبل وزير الثقافة المنغولي، تشينباتين نومين، ووزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا.

المصدر: تاس