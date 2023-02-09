السلطات الأوكرانية تفكّك تمثال محرّر كييف الجنرال فاتونين

تشهد العاصمة الأوكرانية في الوقت الراهن عملية تفكيك تمثال الجنرال نيقولاي فاتوتين الذي حررت قوات الجبهة الأوكرانية الأولى تحت قيادته كييف من براثن المحتلين النازيين الألمان.

أفاد بذلك الخميس 9 فبراير نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، الذي نشر صورة فوتوغرافية على قناة "تليغرام" أظهرت رافعة تستعد لفك التمثال عن منصته.

يذكر أن بلدية كييف قد تلقت في 27 يناير من وزارة الثقافة الأوكرانية توصيات بتفكيك تمثال الجنرال فاتوتين الذي تم نصبه جنب قبره في متنزه "ماريينسكي" بكييف.

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مع ذلك فإن الوزارة أشارت إلى أن التمثال الذي أبدعه النحات السوفيتي المشهور عالميا، يفغيني فوتيتيش، يناسب معايير قيم فن النحت، لذلك فإنه يستحق لأن يُنقل إلى متحف "معركة كييف عام 1943" في محافظة كييف.

يذكر ان الفريق أول نيقولاي فاتوتين (1901 – 1944) تولى عام 1943 قيادة الجبهة الأوكرانية الأولى. ولعب دورا بارزا في تخطيط وتنفيذ عملية كييف الهجومية.

ولقي فاتوتين مصرعه في 15 أبريل عام 1944 في مستشفى كييف بعد ان أصيب بجروح خطيرة في 29 فبراير عام 1944 في معركة مع عصابات القوميين الأوكرانيين وأعوان هتلر. ودفن الجنرال في متنزه "ماريينسكي" بوسط كييف، حيث نصب لاحقا تمثال له.

ومن غير المعلوم ما سيكون مصير قبر الجنرال البطل في وسط كييف؟

جدير بالذكر أن النحات السوفيتي يفغيني فوتيتيش (1908 – 1974) معروف بإبداعه لمنحوتات كبيرة الحجم نصبت بصورة خاصة في برلين وقبالة مبنى منظمة الأمم المتحدة و موسكو وغيرها من المدن والمواقع التاريخية.

المصدر: نوفوستي