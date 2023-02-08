قناع الموت للكاتب الروسي نيقولاي غوغول طرح للبيع في مزاد بـ250 ألف روبل

أفادت الخدمة الصحافية لدار مزادات الصندوق الأدبي الروسي الثلاثاء 7 فبراير أن قناع الموت العائد للكاتب الروسي نيقولاي غوغول (1809 - 1852) طرح في مزاد وحددت قيمته بـ 250 ألف روبل.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحافية أن قناع الموت العائد لنيقولاي غوغول والمصنوع من الجبس والذي أبدعه النحات الروسي نيقولاي رمضانوف عام 1852، له قيمة فنية وأدبية على مستوى المتحف، وتم تحديد سعر قناع الموت هذا للكاتب الروسي بـ250.000 روبل.

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واستشهدت الخدمة الصحفية بمذكرات النحات رمضانوف حيث جاء: "في 21 فبراير (1852)، بعد العشاء، رن الجرس في شقتي وظهر السيد أكساكوف (الكاتب الروسي وصديق غوغول) بقلق شديد، وأعلن وفاة غوغول. وعندما اقتربت من غوغول لم يبد لي أنه ميت. فأثارت ابتسامة على فمه وعينه اليمنى غير المغلقة لديّ فكرة حلم كسول، حتى أنني لم أقرر فجأة صنع القناع".

يذكر ان المزاد سيقام في 9 فبراير الجاري. ومن بين القطع القيّمة الأخرى هناك العهد الجديد المطبوع عام 1580 (1.4 مليون روبل)، ورسومات الفنان التشكيلي بوريس كوستودييف (1.3 مليون روبل)، ورسائل شخصية من المؤلف الموسيقي الروسي ديمتري شوستاكوفيتش (450 ألف روبل) والتوقيع الشخصي للكاتب ميخائيل بولغاكوف على طبعة من كتابه "لمحة موجزة عن الأدب الروسي المعاصر" (280 ألف روبل).

المصدر: تاس