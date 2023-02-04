السعودية.. التطريز اليدوي يجذب زوار مهرجان شتاء درب زبيدة بقرية لينة التاريخية (صور + فيديو)

جذبت العروض اليدوية الحية للحرفيين والحرفيات شريحة واسعة من زائري مهرجان شتاء درب زبيدة الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بقرية لينة التاريخية بالسعودية.

وفي المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 15 من شهر مارس المقبل، لفتت المشاركة سلمى الشمري الماهرة في"حياكة الرسومات الثمودية"، أنظار الزوار، بمهارتها في فن التطريز اليدوي إحدى المهن والحِرف القديمة التي كانت النساء تمارسها في السابق حيث لم يكن يخلو بيت في ذلك الوقت من وجود الأدوات المستخدمة في التطريز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب "واس"، فقد أشارت سلمى إلى أن التطريز هو فن التزيين بالغرز على القماش أو مواد شبيهة به باستخدام إبرة الخياطة والخيط.

وشددت على أنها تعتمد على مهارة صناعتها ولمستها اليدوية وبراعتها في ذلك حيث تعمل على النقش الصخري الثمودي وتقوم برسم الأشكال مستخدمة خيوطا متنوعة وأشكالا متعددة ومتداخلة لتظهر جميلة تروق لناظرها، موضحة أن الأعمال التي تنتجها تلقى إقبالا وطلبا من الزوار وكذلك من داخل المملكة وخارجها، وخاصة من النساء، إضافة إلى حرص الأمهات على شراء بعض الملابس الشعبية المخصصة ونقش التطريز على بعض الألبسة النسائية كالدراعات بأنواعها المختلفة والمستخدم فيها خامة القطيفة وتختلف مدة العمل على التطريز على حسب القطعة فهناك قطعة تستغرق شهراً وبعضها يستغرق أسبوعا وبعض القطع تستغرق يوما واحدا.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تسعى من خلال إتاحة الفرصة للحرفيين والحرفيات في مثل هذه المهرجانات الهادفة إلى إبراز التراث الثقافي للفنون الحرفية في المملكة،وتفعيل دور البيوت الحرفية.

سوق لينة التاريخي حيث العراقة والأصالة✨



زورونا يوميًا🤩👏🏼

⏰ 1:00م - 10:00م#شتاء_درب_زبيدة#الوجهة_شماليةpic.twitter.com/nPlh5NR79s — هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية (@ITBA_SA) February 4, 2023

واس

واس

المصدر: "واس"