مركز ثقافي في البحرين يدشن "المنحوتة الذهبية"

يدشن مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في البحرين يوم الاثنين القادم المنحوتة الذهبية من تصميم الفنان البرتغالي الشهير ميغيل رودريغيز.

ويأتي ذلك ضمن الموسم الثقافي "على قدر حلمك تتسع الأرض"، تزامنا مع فعاليات ربيع الثقافة في نسخته السابعة عشرة.

وترتبط المنحوتة بشكلها الذهبي بحكاية بيت الكورار في صناعة الخيوط الذهبية ومحاكاتها للماضي والحاضر لأزقة مدينة المحرق القديمة، حيث سيتم تعليقها عند الساعة السابعة مساء يوم الاثنين المقبل على جدار بيت الكورار.

يذكر أن الفنان البرتغالي ميغل رودرغز درس النحت في كلية الفنون الجميلة في لشبونة في عام 2015، ثم بدأ في عرض أعماله عبر البرتغال وأوروبا وروسيا وتركيا وبلجيكا، كما تعاون مع مواقع التراث الأوروبي المهمة مثل قصر كاترين (سانت بطرسبرغ)، ومتحف سكابي سابانشي (اسطنبول)، ومتحف ماير فان دن بيرغ (أنتويرب).

وتستخدم أعمال ميغل رودرغز في فترة الباروك وتاريخها كموضوع للتأمل، كونها تتجاوز الزمان والمكان من خلال مقاربة حديثة لمثل هذا الأسلوب المتوهج.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية