الفنان الأردني منذر رياحنة يرد على المطالبين بسحب جنسيته

أعرب الفنان الأردني منذر رياحنة عن ثقته بالقضاء في بلاده، وذلك بعد حالة الجدل التي أثارها فيلمه "الحارة"، ووصلت إلى حد المطالبة بسحب الجنسية منه.

وردا على سؤال حول إن كان توقع الهجوم العنيف والجدل حول الفيلم الذي وصل إلى البرلمان الأردني، وسط مطالبات بإسقاط الجنسية عنه، قال رياحنة: "أنا مؤمن بالقضاء الأردني، وهناك مختصون بموضوع سحب الجنسية ولا أستطيع الحديث عنه"، وأكد أنه لم يتجاوز الخطوط الحمراء للمجتمع في فيلم "الحارة".

وعن حالة الجدل قال: "الكلام عن الحقيقة دائما يثير الجدل، خاصة وأن الفيلم يسلط الضوء على موضوع تحاول مجموعة كبيرة من الأشخاص إخفاءه".

وأشار رياحنة إلى أن ما يقدمه في الفيلم "نموذج وشريحة معينة موجودة عندنا وكل الناس تعرف أنها موجودة، وقدمتها بشكل سينمائي لأقول يجب أن نشاهد المشكلة حتى نجد لها الحل".

وكان النائب الأردني سليمان أبو يحيى هاجم في جلسة برلمانية فيلم "الحارة"، وفيلم "بنات عبد الرحمن"، ووصفهما بأنهما من الأعمال الهابطة التي يجب التصدي لها.

وانتقد النائب احتواء فيلم "الحارة" على ألفاظ نابية، وتصويره لإحدى مناطق الأردن كمستنقع لأفعال تسيء للبلد.

تدور أحداث الفيلم في حي تحكمه النميمة والعنف في حي شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقاً أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخص مبتز مقطعا مصورا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

الفيلم من إخراج باسل غندور، بطولة عماد عزمي، وبركة رحماني، ومنذر رياحنة، وميساء عبد الهادي، ونادرة عمران ونديم ريماوي.

المصدر: "أخبار اليوم"