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موسكو تُقيم معرضا للفن السوفيتي بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس الاتحاد السوفيتي

الثقافة والفن

موسكو تُقيم معرضا للفن السوفيتي بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس الاتحاد السوفيتي
historyrussia.org
صورة أرشيفية
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يُقيم مركز المتاحف والمعارض الحكومي الروسي في 3 فبراير المقبل معرض "دار الثقافة السوفيتية" الذي يسلّط الضوء على فكرة دور الثقافة في الاتحاد السوفيتي.

وسيقام المعرض بمناسبة حلول الذكرى الـ100 لتأسيس الاتحاد السوفيتي في قاعة المعارض "مانيج" بالقرب من الكرملين.

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وتتفق معروضات المعرض مع منطق دار الثقافة السوفيتية وتنقسم إلى قاعات مستقلة.

ويكشف المعرض عما يزيد عن 700 معروضة تكشف جوانب الفن السوفيتي وتلقي الضوء على فكرة دُور الثقافة التي ظهرت في الاتحاد السوفيتي.

وقال ناطق باسم مركز المتاحف والمعارض الحكومي إنه يخطط لافتتاح المعرض في 3 فبراير المقبل. ويتحقق هذا المشروع بدعم من وزارة الثقافة الروسية. أما المتاحف كمتحف "تريتياكوف" في موسكو والمتحف الروسي الحكومي في بطرسبورغ ومتحف موسكو، فتولت الإشراف على بعض أقسام المعرض.

ويقوم المعرض على فكرتيْن وضعتا في أساس إنشاء دور الثقافة في الاتحاد السوفيتي، إحداهما الجمع بين  الفنون حيث تتوزع داخل مبنى واحد معارض ودار سينما ومسرح وقاعة موسيقية ومكتبة وورش مختلفة للصناعات الشعبية. وثانيهما المشاركة النشيطة لكل مواطن في الحياة الثقافية للبلاد.

وتمثل 30 قسما من أقسام المعرض مختلف أنواع الفن السوفيتي بدءا من الفن المعماري ومرورا بالفن التشكيلي والموسيقى وانتهاء بفن التصوير الفوتوغرافي.

وتسلط 3 أقسام في المعرض الضوء على  المدارس الفنية في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي والفن التشكيلي في الستينيات.

وهناك لوحات للفنانين التشكيليين كوزما بيتروف – فودكين، وكازيمير ماليفيتش، وألكسندر داينيكا، وألكسندر ساموخفالوف، وبافيل فيلونوف وغيرهم الذين تعرض أعمالهم الفنية في متحف "تريتياكوف" بموسكو والمتحف الروسي الحكومي في بطرسبورغ.

المصدر: تاس

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