ابنة إلفيس بريسلي تعود للحياة بعد توقف قلبها عن الخفقان

نقلت المغنية ليزا ماري بريسلي، الابنة الوحيدة للمغني العالمي الراحل إلفيس بريسلي إلى المستشفى إثر سكتة قلبية، حيث تمكن الأطباء من إعادة قلبها إلى الخفقان.

وذكرت بوابة TMZ، نقلا عن مصادر، أن نقل ابنة بريسلي إلى المستشفى تم على عجل، وفور وصول المسعفين إلى منزلها.

يشار إلى أن الأطباء اضطروا لحقن هرمون الأدرينالين في جسد ليزا بريسلي البالغة من العمر 54 عاما، فضلا عن إجراء تدليك للقلب بشكل غير مباشر من أجل استعادة خفقانه.

وحاليا، تتلقى ليزا ماري بريسلي العلاج اللازم، ولكن لم يعرف بعد حالتها الصحية.

وكانت ليزا بريسلي قد حضرت مع والدتها بريسيلا، حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" الـ 80 في لوس أنجلوس مساء الأربعاء، حيث فاز الممثل أوستن باتلر، الذي لعب دور إلفيس بريسلي في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، بجائزة "أفضل ممثل".

المصدر: نوفوستي