المطرب محمود بدر يسرد تفاصيل اتهامه لمحمد رمضان بـ"سرقة" أغنية "على وضعنا"

كشف المطرب المصري محمود بدر، تفاصيل اتهامه الفنان محمد رمضان، بسرقة كلمات ولحن أغنية "على وضعنا"، موجها له رسالة.

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ويأتي ذلك بعد أن تعاون محمد رمضان خلال الأغنية لأول مرة، مع الفنان أحمد عدوية ونجله محمد عدوية، وطرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، في حين أن رمضان حذف الأغنية لاحقا من الموقع.

وفي لقاء مع موقع "القاهرة 24"، أوضح محمود بدر أن مكتب محمد رمضان تواصل معه للحصول على حقوق الأغنية ولكنهم لم يصلا إلى اتفاق، وأنه حصل على تنازل من الشاعر عن كلمات أغنية "على وضعنا".

وأفاد أنه منذ 4 شهور، وبعد عدم الاتفاق مع محمد رمضان، قام بالعمل على إعداد الأغنية مع أورتيجا، لكنه تفاجئ أن محمد رمضان طرح الأغنية.

وأكد محمود بدر أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنان محمد رمضان.

المصدر: "القاهرة 24"