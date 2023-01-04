مصر.. إخلاء سبيل عازف الأورغ الشهير عبد السلام بعد طعنه في 12 حكما صادرة ضده

أخلت النيابة المصرية سبيل عازف الأورغ الشهير محمد عبد السلام، بعد طعن جهة الدفاع عنه في 12 حكما غيابيا صادرة ضده.

وسبق لمباحث الطرق والمنافذ ضبط عبد السلام بكمين المظلات بمنطقة الساحل بالقاهرة بموجب أحكام قضائية صادرة بحقه.

وكشفت التحريات تفاصيل جديدة في واقعة القبض على عازف الأورغ الشهير، أن الأخير صدر ضده قرابة 12 حكما أغبلها بمنطقة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأضافت التحريات أن جميع الأحكام جزئية وأن أجهزة الأمن تتحفظ عليه وتنتظر ورود إفادات من النيابات المختصة تفيد باتخاذ إجراءات معارضة لتلك الأحكام.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا مساء الثلاثاء، يفيد بالقبض على عازف الأورغ الشهير محمد عبد السلام بعدما أظهر جهاز الفحص وجود أحكام قضائية صادرة بحقه أثناء فحص بطاقته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: "مصر تايمز"