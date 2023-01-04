ولد وتوفي في يناير.. "غوغل" يحتفي بكاتب مصري مشهور

يحتفي محرك البحث "غوغل"، اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاد الكاتب والروائي المصري إحسان عبد القدوس.

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ولد الكاتب المصري في 1 يناير عام 1919 في القاهرة، ويعد صاحب أكبر عدد من الأعمال التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

مثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.

وعبد القدوس درس في مدارس القاهرة، وتخرج في كلية الحقوق عام 1942، وتولى رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، وكان عمره وقتها 26 عاما، وهي المجلة التي أسستها والدته، ثم تولى بعدها رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم.

وكتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، وتحولت 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات إلى نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات أخرى تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية، إضافة إلى أن 65 من رواياته ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والصينية.

حصل عبد القدوس على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل قصة فيلم عن روايته الشهيرة التي تحولت إلى فيلم بطولي ناجح "الرصاصة لا تزال في جيبي"، وتوفى الكاتب الكبير في 11 يناير 1990.

المصدر: RT