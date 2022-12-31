مصر تسترد "التابوت الأخضر" من الولايات المتحدة (صور)

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر يوم السبت، أن القاهرة ستتسلم يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023 "التابوت الأخضر" الأثري المسترد من الولايات المتحدة.

وأضافت أن ذلك سيتم خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، سيعقده وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير السياحة والأثار الدكتور أحمد عيسى، بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.

ونجحت جهود الدبلوماسية المصرية في استرداد تابوت أثري يُعرف باسم "التابوت الأخضر" وهو غطاء تابوت خشبي من العصور المصرية القديمة، والذي تم ‏تهريبه من البلاد بطريقة غير شرعية.‏

ويتسم غطاء التابوت بكبر حجمه، ويتميز بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية.

وكان القنصل العام لمصر في هيوستن في الولايات المتحدة، السفير حسام القاويش، قد تسلم غطاء التابوت الخاص بكاهن مدينة هيراكيوبوليس، "المدعو عنخ إن ماعت"، والذي كان بحوزة متحف هيوستن في الولايات المتحدة.

القنصلية المصرية في هيوستن تنجح في استرداد تابوت من العصور الفرعونية القديمة



وقع السفير حسام القاويش، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، مع رئيس وحدة مكافحة تهريب الآثار بمكتب المدعي العام pic.twitter.com/3HtjB4hUPF — Hassan ELmasry (@HassanE14389030) September 29, 2022

وأعلنت وزارة الآثار المصرية مؤخرا استرداد 29 ألف قطعة أثرية تم تهريبها إلى عدد من البلدان، على مدى السنوات الـ5 الماضية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية