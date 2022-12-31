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مصر تسترد "التابوت الأخضر" من الولايات المتحدة (صور)

الثقافة والفن

مصر تسترد
RT
رسميا.. مصر تسترد "التابوت الأخضر" من الولايات المتحدة
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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر يوم السبت، أن القاهرة ستتسلم يوم الاثنين الموافق 2 يناير 2023 "التابوت الأخضر" الأثري المسترد من الولايات المتحدة.

وأضافت أن ذلك سيتم خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، سيعقده وزير الخارجية سامح شكري، مع وزير السياحة والأثار الدكتور أحمد عيسى، بحضور القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.

ونجحت جهود الدبلوماسية المصرية في استرداد تابوت أثري يُعرف باسم "التابوت الأخضر" وهو غطاء تابوت خشبي من العصور المصرية القديمة، والذي تم ‏تهريبه من البلاد بطريقة غير شرعية.‏

ويتسم غطاء التابوت بكبر حجمه، ويتميز بحجم استثنائي يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، وهو مصنوع من الخشب المغطى بالكتابات الهيروغليفية.

وكان القنصل العام لمصر في هيوستن في الولايات المتحدة، السفير حسام القاويش، قد تسلم غطاء التابوت الخاص بكاهن مدينة هيراكيوبوليس، "المدعو عنخ إن ماعت"، والذي كان بحوزة متحف هيوستن في الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الآثار المصرية مؤخرا استرداد 29 ألف قطعة أثرية تم تهريبها إلى عدد من البلدان، على مدى السنوات الـ5 الماضية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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