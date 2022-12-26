نقابة الفنانين السوريين تكشف عن مصير النجم سلوم حداد

أكدت نقابة الفنانين السوريين على أن الفنان القدير سلوم حداد بصحة جيدة، نافية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته.

ونشرت النقابة عبر صفحتها على "فيسبوك": "الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير، وكل ما يقال حوله فهو إشاعة"، مشددة على عدم تداول أي خبر إذا لم يكن صادرا من نقابة الفنانين.

وتداولت مواقع إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد شائعة وفاة حداد، الأمر الذي أثار قلقا في صفوف محبيه.

وسلوم حداد فنان سوري من أصل أرمني، يبلغ من العمر 69 عاما، ويلقب بـ "فارس الدراما العربية"، لديه العديد من الأعمال الخالدة والشهيرة، أبرزها مسلسل الزير سالم، ومسلسي ولاد البلد، وعلى قيد الحب.

المصدر: RT