مصر.. صدور قرار قضائي بشأن دعوى منع محمد رمضان من الظهور إعلاميا

أصدر القضاء المصري يوم الأحد، قرارا بشأن دعوى منع محمد رمضان من الظهور إعلاميا.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يوم الأحد، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع، وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان تعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على بقية الأموال التي يدعي أنها بمنزله، والتي تمثّل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

وكانت قد أقيمت دعوى قضائية، طالبت بمنع الفنان محمد رمضان، من الظهور في الإعلام، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، واختصم المحامي مقدم الدعوى، في دعواه المقامة ضد أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.

وأكد المحامي في دعواه والتي تطالب بمنع ظهور محمد رمضان في الإعلام لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، أن النقابة كانت دوما تمثّل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريون.

المصدر: RT - ناصر حاتم