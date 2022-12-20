أبو الغيط يشارك في احتفال تأسيس الجامعة الأردنية

شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في الاحتفال بمرور ستين عاما على تأسيس الجامعة الأردنية وإطلاق المجموعة الوثائقية لجامعة الدول العربية والأردن.

وقال الأمين العام، في كلمته بهذه المناسبة، إن "الجامعة الأردنية منذ تأسيسها في 19 ديسمبر 1962 سعت إلى الوصول إلى أعلى مراتب التميز العلمي والأكاديمي، مواكبة في ذلك لغة العصر، ولغة المعلومات، ولغة المعرفة، فأحكمت عملها الأكاديمي والفني والمعلوماتي إحكاما جيدا من خلال اعتماد ما يقرب من 250 برنامجا أكاديميا تقدمها 25 كلية في مختلف التخصصات الإنسانية والتطبيقية".

وأضاف: "تحقيقا لرؤية قيادتها بأن أول جامعة في الأردن للاستثمار في الإلنسان هو أعظم استثمار، وأن بناء المعرفة هو ما يبقى ويدوم ويسعدني أن أتوجه بالتهنئة للأردن وشعبه، ولكافة أبناء الجامعة وطاقم أساتذتها وقيادتها، في هذه المناسبة التي تعكس استمرارية المؤسسات العلمية وتطورها في مسيرة واثقة نحو المستقبل".

وأوضح: "إن الهوية القومية العربية؛ تواجه الآن محاولات متعمدة من الطمس والتزوير والتشويه. ومن هنا نشأت الحاجة للحفاظ على الذاكرة التاريخية للمسيرة الجماعية العربية والعمل الجاد والمواصل على حمايتها من خالل التوثيق المرقمن لهذه الذاكرة، وتسخير كل اإلمكانيات لتحقيق ذلك".

المصدر: RT