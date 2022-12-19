الملاذ الأخير.. الممثلة الأمريكية أمبر هيرد تعلن تسوية قضية التشهير مع جوني ديب

أعلنت الممثلة الأمريكية أمبر هيرد، في منشور على "إنستغرام"، أنها ستسوي دعوى تشهير أقامها ضدها زوجها السابق جوني ديب، بعد أشهر من محاكمة متلفزة استمرت لأسابيع.

ووصفت هيرد قرار التسوية مع ديب بأنه "صعب للغاية"، مضيفة أنه جاء بعد "قدر كبير من المداولات".

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وفي بيانها، صاغت هيرد التسوية على أنها الملاذ الأخير، ووصفتها بأنها "فرصة لتحرير نفسي من شيء حاولت تركه منذ أكثر من ست سنوات وبشروط يمكنني الموافقة عليها".

وأضافت: "لقد استنفدت جميع مواردي تقريبا قبل وأثناء محاكمة خضعت فيها لقاعة محكمة تم فيها استبعاد الأدلة الوفيرة والمباشرة التي تدعم شهادتي والتي كانت فيها الشعبية والسلطة أكثر أهمية من العقل ومراعاة الأصول القانونية. في غضون ذلك، تعرضت لنوع من الإذلال الذي لا يمكنني ببساطة أن أعيشه من جديد".

واعتبرت هيرد أن تسوية القضية ستسمح لها بقضاء وقتها "بشكل منتج وهادف"، بعد "سنوات عديدة كنت فيها محبوسة في عملية قانونية شاقة ومكلفة، والتي أثبتت أنها غير قادرة على حمايتي وحقي في حرية التعبير".

وقالت إنه "من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني لم أختر هذا مطلقا.. لقد دافعت عن حقي، وبفعل ذلك تدمرت حياتي"، مشيرة إلى أن "التشهير الذي واجهته على وسائل التواصل الاجتماعي هو نسخة من الطرق التي تكون بها النساء ضحية مرة أخرى عندما يتقدمون للأمام ويصرخون".

وكانت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا قضت في يونيو الماضي بأن هيرد، بطلة فيلم "أكوامان" (Aquaman)، شوهت سمعة ديب، بطل فيلم "قراصنة الكاريبي"، من خلال كتابة مقال رأي عام 2018، في محاكمة استمرت ستة أسابيع وشوهدت جلساتها على نطاق واسع وتضمنت أدلة واضحة وصريحة وشهادة توضح بالتفصيل العلاقة المتوترة بين الزوجين السابقين.

وحكمت هيئة المحلفين أيضا لصالح هيرد في بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب.

وكانت هيئة المحلفين قد قررت منح ديب تعويضا قدره 15 مليون دولار من هيرد، بينما منحتها تعويضا بواقع مليوني دولار.

في المقابل، قال محامو ديب في بيان إنهم "سعداء بإغلاق هذا الفصل المؤلم للسيد ديب رسميا"، مشيرين إلى أن الأمر لم يكن يتعلق بالمال.

وذكر مصدر مقرب من ديب أن الحكم ضد هيرد لا يزال من الممكن استخدامه ضدها إذا كانت ستقدم مزاعم كاذبة أو تشهيرية في المستقبل، على عكس ما كتبته في بيانها، بحسب ما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

ورفع ديب (58 عاما) الدعوى على هيرد مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار، قائلا إنها أساءت لسمعته عندما وصفت نفسها "بالشخصية العامة التي تمثل (مأساة) العنف المنزلي" في مقالها الذي نشر في صحيفة "واشنطن بوست".

وفي المقابل، طالبت هيرد (36 عاما) بتعويض قدره 100 مليون دولار، قائلة إن ديب أساء لها عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها "كيدية".

ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة، وقال إن هيرد هي من استعملت معه العنف في علاقتهما.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية