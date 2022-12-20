مسرح "فاختانغوف Vakhtangov" من موسكو يقدّم في الدونباس مسرحية "صرخة لوبستر"

وصل فريق من فناني مسرح "فاختانغوف" من موسكو مدينة لوغانسك ليقوم بجولة فنية كبيرة عبر منطقة الدونباس الروسية.

صرح بذلك مدير مسرح "فاختانغوف" كيريل كروك (Kirill Krok) وقال: "قدم المسرح في لوغانسك مسرحية "صرخة لانغوست" مرتيْن الساعة 15.00 والساعة 18.00 الاثنين 19 ديسمبر الجاري، وذلك على خشبة مسرح "لوسبيكايف Lospekaev".

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وأوضح مخرج المسرح، ميخائيل تسيترينياك، الذي أخرج المسرحية إن "صرخة لانغوست" استوحيت من رواية الكاتب المسرحي جون ماريل " ضحكة لانغوست"، وتم عرضها لأول مرة من قبل المخرج جورج فلسون.

وشارك في المسرحية فنانا الشعب الروسي، أندريه إيلين ويوليا روتبيرغ.

وأضاف كيريل كروك أن المسرحية تعرض على جمهور لوغانسك مجانا تماما.

جدير بالذكر أن عروض مسرح "فاختانغوف" في الدونباس تجري في إطار برنامجي "الجولة الكبيرة" و"نحن روسيا" حيث يطّلع المشاهدون على أفضل المسرحيات الروسية والأجنبية.

المصدر: تاس