وفاة امرأة أصيبت خلال تدافع في حفل موسيقي بلندن

أعلنت شرطة لندن وفاة امرأة اليوم السبت متأثرة بجروح خطرة أصيبت بها في تدافع تخلل حفلا موسيقيا أقيم يوم الخميس جنوب لندن، فيما يخضع عدد من المصابين للعلاج حالاتهم خطرة.

وقالت الشرطة في بيان" لسوء الحظ، توفيت في صباح السبت 17 ديسمبر في المستشفى إمرأة كانت مصابة بجروح خطيرة". وأضاف البيان أن رجال الأمن يواصلون تقديم الدعم لأسرة المتوفاة.

يشار إلى أن امرأتين أخريين مصابتين جراء التدافع خلال الحفل ما زالتا في حالة حرجة.

ذكرت الشرطة البريطانية يوم الجمعة أن عشرة أشخاص أصيبوا خلال التدافع في حفل موسيقي أقيم في لندن. ومن بين المصابين كان هناك اربع أشخاص في حالة حرجة. الحادث وقع يوم الخميس في أحدى قاعات الحفلات الموسيقية الرئيسية في لندن، حيث كان من المقرر إقامة حفل موسيقي للمغني النيجيري أساكي، وقد حدث التدافع عندما حاول عدد كبير من الأشخاص اقتحام المكان.

المصدر: ريا نوفوستي.