تفاعل مع فيديو لأمير مكة خالد الفيصل طربا بأغنية من مطربة لبنانية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل وتفاعله مع أغنية خلال حضوره حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمه الرابع.

وأظهر الفيديو تفاعل الأمير أثناء سماع أغنية "لن أسلاكم" أثناء قيام ⁧ولاء الجندي"‬ بغنائها، وصفق بهدوء، تعبيرا عن إعجابه بالأغنية.

وعلقت الجندي على تفاعل أمير مكة بتغريدة قالت فيها: "شرف كبير لي أن أغني في حضرة سمو الأمير خالد الفيصل، والشرف الأكبر أن سموه كان طروبا ومستمتعاً بما أقدمه.. كلّ الشكر لكل من دعمني وساندني وشجّعني وبارك لي بالفوز بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي عن فئة أفضل قصيدة مغنّاة".

وأبرز نشطاء تفاعل أمير مكة وما وصفوه بـ"الطرب" خلال أداء ولاء الجندي أغنية "لن أسلاكم".

صوتها جميل ، اعتقد خالد الفيصل طرب مع اللحن والفصحى ، لانه يحب الفصحى — Ssa.سلمان (@salmanjeddah4) December 15, 2022

المصدر: RT