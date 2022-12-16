تفاعل مع فيديو لأمير مكة خالد الفيصل طربا بأغنية من مطربة لبنانية
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل وتفاعله مع أغنية خلال حضوره حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمه الرابع.
وأظهر الفيديو تفاعل الأمير أثناء سماع أغنية "لن أسلاكم" أثناء قيام ولاء الجندي" بغنائها، وصفق بهدوء، تعبيرا عن إعجابه بالأغنية.
أمير #مكة_المكرمة خالد الفيصل يتفاعل مع أغنية "لن أسلاكم" بصوت ولاء الجندي في حفل #جائزة_الأمير_عبدالله_الفيصل للشعر العربي .#السعوديه#الرياض#مجلس_الأمة#امطار_الكويت#وسم_نيوز— وسم نيوز (@news_wsm) December 15, 2022
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وعلقت الجندي على تفاعل أمير مكة بتغريدة قالت فيها: "شرف كبير لي أن أغني في حضرة سمو الأمير خالد الفيصل، والشرف الأكبر أن سموه كان طروبا ومستمتعاً بما أقدمه.. كلّ الشكر لكل من دعمني وساندني وشجّعني وبارك لي بالفوز بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي عن فئة أفضل قصيدة مغنّاة".
December 15, 2022
وأبرز نشطاء تفاعل أمير مكة وما وصفوه بـ"الطرب" خلال أداء ولاء الجندي أغنية "لن أسلاكم".
صوتها جميل ، اعتقد خالد الفيصل طرب مع اللحن والفصحى ، لانه يحب الفصحى— Ssa.سلمان (@salmanjeddah4) December 15, 2022
المصدر: RT