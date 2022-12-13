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وفاة الممثل والكاتب الأمريكي الشهير ستيوارت مارغولين

الثقافة والفن

وفاة الممثل والكاتب الأمريكي الشهير ستيوارت مارغولين
youtube/ 99 News Post
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توفي الكاتب والممثل الأمريكي الشهير، ستيوارت مارغولين عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

ولد مارغولين في 31 يناير 1940 في الولايات المتحدة، وعمل منذ شبابه في مجالات التمثيل والكتابة والإخراج، وحصل عامي 1979 و1980 على جائزتي Emmy لأدواره في الموسمين الخامس والسادس من مسلسل " The Rockford Files" الشهير.

وخلال مسيرته المهنية شارك الممثل في العديد من الأعمال التلفزيونية وأدى أدوار البطولة في أفلام مثل "أبطال كيلي"، و "أمنية الموت"، و"أيام الجنة"، المحقق الخاص ماغنوم"، وغيرها.

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وأشار موقع Deadline إلى أن مارغولين فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 82 عاما ، ولم يذكر سبب الوفاة بالتحديد.

المصدر: نوفوستي

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