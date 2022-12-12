أرمينيا.. فوز مغن فرنسي بمسابقة "يوروفيجن الأطفال"

فاز المغني الفرنسي، ليساندرو، في مسابقة "يوروفيجن الأطفال" الموسيقية التي أقيمت الأحد 11 ديسمبر في عاصمة أرمينيا يريفان مع أغنية Oh Maman، جاء ذلك على موقع المسابقة.

وحصل الفائز بالمسابقة على 203 نقط، بما فيه 127 نقطة منحته لجنة المحترفين و73 نقطة منحها المشاهدون عن طريق تصويت أونلاين.

واحتلت المكانة الثانية في المسابقة الأرمنية، ناري، التي حصلت على 180 نقطة مع أغنية Dance!. أما المغنية الجورجية، مريم بيغوافا (161 نقطة) فشغلت المرتبة الثالثة مع أغنية I Believe.

يذكر أن روسيا لم تشارك في مسابقة "يوروفيجن الأطفال"، وذلك خروج القناة التلفزيونية الروسية الأولى وشركة الإذاعة "اوستانكينو" وشركة الإذاعة والتلفزيون الروسية الحكومية من اتحاد الإذاعة الأوروبي (ЕВU) الذي قرّر إبعاد روسيا عن المشاركة في مسابقات "يوروفيجن" الموسيقية عام 2022.

المصدر: لينتا.رو