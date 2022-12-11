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مصر.. تغريم مطرب المهرجانات عمر كمال 50 ألف جنيه

الثقافة والفن

مصر.. تغريم مطرب المهرجانات عمر كمال 50 ألف جنيه
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غرمت نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة مصطفى كامل، مطرب المهرجانات عمر كمال، مبلغا وقدره 50 ألف جنيه، بعد التحقيق معه.

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وقررت النقابة خلال التحقيق مع عمر كمال بمقر نقابة الموسيقيين، تغريمه 100 ألف جنيه، في حين أن مطرب المهرجانات قدم التماسا، فانخفض المبلغ إلى 50 ألف جنيه.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت أمس بيانا بوقف عمر كمال، لحين الانتهاء من التحقيق معه، بسبب غنائه بالخارج دون تصريح وإحيائه عددا من الحفلات دون الالتزام بميثاق النقابة.

المصدر: "القاهرة 24"

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