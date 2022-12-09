المدعي العام الهولندي سيصدر رأيه في قضية الذهب السكيث في 27 يناير

يصدر المدعي العام الهولندي في ​​27 يناير المقبل رأيه في قضية ذهب السكيث التابع لجزيرة القرم الروسية.

في هذا السياق، قالت ثيا تييرديما، المتحدثة باسم المحكمة العليا الهولندية، إنه سيتعين على المحكمة بعد ذلك إصدار حكمها في القضية.

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وسيقدم المدعي العام الهولندي رأيه الاستشاري بشأن قضية ذهب السكيث في ​​27 يناير عام 2023. جاء ذلك في تقرير نشرته المتحدثة الرسمية باسم المحكمة العليا في هولندا، ثيا تييرديما.

وقالت: "من المتوقع صدور الرأي الاستشاري للمدعي العام في 27 يناير عام 2023". بعد ذلك، سيتعين على المحكمة العليا إصدار قرارها في القضية.

يذكر أن ذهب السكيث عبارة عن مجموعة من 2000 قطعة تم استخدامها لتزيين معرض "القرم، الذهب وأسرار البحر الأسود"، الذي أقيم في الفترة من فبراير إلى أغسطس 2014 في متحف Allard Pearson في أمستردام.

ولا يزال الوضع القانوني لذهب السكيث منذ ذلك الحين غير واضح بعد عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس 2014 حيث طالبت متاحف القرم وأوكرانيا بحقها في المعروضات المأخوذة من شبه الجزيرة.

في هذا الصدد، أوقفت جامعة أمستردام، التي تولت الإشراف على عمل متحف Allard Pearson، نقل المعروضات الثمينة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين أو يتم حل المشكلة بشكل قانوني.

وفي نهاية أكتوبر 2021، قضت محكمة الاستئناف في أمستردام بتسليم ذهب السكيث لأوكرانيا. وفي يناير العام الماضي، قدم الجانب الروسي استئنافا لنقض هذا القرار أمام المحكمة العليا في هولندا.

المصدر: تاس