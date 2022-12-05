رواية أديب مشهور.. عرض في إسرائيل عن "العسكري الفاسد" في عهد مبارك لأول مرة

كشف التلفزيون الإسرائيلي عن مبادرة جديدة لأول مرة في إسرائيل تهدف لعرض الأعمال العظيمة في الأدب العربي الحديث للإسرائيليين.

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وحظيت مؤلفات من الأدب العربي وأعمال أدبية مصرية شهيرة بالعرض الأسبوع الماضي، أمام جمهور إسرائيلي في مسرح يافا الذي تحتضنه المدينة، في أول عرض ضمن سلسلة معارض عن مؤلفين عرب مؤثرين.

وقالت قناة I24News الإسرائيلية إن المبادرة شملت تقديم عروض مسرحية وتحليلات لروايات من العالم العربي مترجمة إلى العبرية على أساس أسبوعي، سعيا وراء الهدف المنشود وهو إحلال السلام من خلال الأدب.

ودارت ندوة حول أحد أشهر المؤلفين المذكورين، المصري علاء الأسواني، الذي كتب أكثر الكتب قراءة في العالم العربي: "عمارة يعقوبيان".

وترجمت الرواية إلى 25 لغة في جميع أنحاء العالم، وهي معروفة جيدا في إسرائيل، وفقا ليوسي يونا، مقدم ومحرر سلسلة "أدب من العالم العربي".

وصدر الكتاب في عام 2003، لكنه يتصدى لفترة أوائل التسعينيات، ويرصد تصرفات الشخصيات المختلفة التي كانت تعيش في مبنى يعقوبيان الذي اشتهر في السابق برقيه فيما يقف اليوم متهدما في وسط القاهرة. وهو يقدم نقدًا قاسيًا للمجتمع المصري الذي يدرج العديد من المواضيع الاجتماعية على لائحة الحظر (الطابو) - مثل المثلية الجنسية.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن السلطات المصرية كانت قد حظرت بيع كتب الأسواني بسبب محتواها، رغم أنها لم تصور أبدًا شخصيات سياسية حقيقية.

وقال شمعون شامير، المبعوث الإسرائيلي السابق إلى مصر، "إن أسلوب النقد من خلال الرواية لا يتمثل في إلقاء محاضرات أكاديمية حول المشاكل السياسية، بل في خلق شخصيات خيالية تمثل الوضع".

وأوضح للقناة التلفزيونية الإسرائيلية إنه في كتاب الأسواني "جمهورية الحقائق الكاذبة" الذي تم إعداده خلال الربيع العربي 2011، "تمثل شخصية النوع العسكري الفاسد في عهد الرئيس حسني مبارك".

وتعرض وقائع "جمهورية الحقائق الكاذبة" و "نادي السيارات" لفترة أواخر الأربعينيات من القرن الماضي في عهد الملك فاروق، ويكملان فسيفساء واسعة من التعقيدات والمشاكل في جميع أنحاء مصر الحديثة. لكن المعجبين بالأسواني يصرون على أن رسالته أعمق بكثير من تلك الأوقات والأماكن. بل إن مواضيع المؤلف العالمي المطروقة في رواياته لها صلة بما يحدث هنا في إسرائيل.

وقال التلفزيون الإسرائيلي إنه بالنظر إلى ما وراء الأسواني، فإن الهدف من سلسلة اللقاءات هذه هو خلق علاقة أكبر بين إسرائيل والعالم العربي، من خلال الأدب.

المصدر : التلفزيون الإسرائيلي