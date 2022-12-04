مصر.. القبض على منتج مشهور هارب من 50 حكما قضائيا

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المنتج وليد منصور بمدينة الشيخ زايد، تنفيذا للأحكام النهائية الصادرة ضده في عدة قضايا بينها النصب والاحتيال.

ووفقا لموقع القاهرة 24 أن المنتج وليد منصور عفيفي شعلان، صاحب الـ 55 عاما، تم استدراجه من قبل بعض الدائنين له، إلى مدينة الشيخ زايد، وحدثت مشادة بينهم، على إثرها اصطحبوه إلى قسم الشرطة.

وبعد إجراء مباحث الشيخ زايد تحرياتها عن المنتج وليد منصور، تبين أنه هارب من 99 حكما قضائيا، منها أكثر من 30 حكما تم التصالح فيها، فيما يوجد أكثر من 50 حكما واجبة النفاذ.

وفي أغسطس الماضي أصدرت محكمة شمال القاهرة الدائرة 1 تجاري حكما في الاستئنافين المقديين برقم 216 و219 لسنة 25 ق، ضد المنتج ومنظم الحفلات وليد جمال منصور ووسيطه لؤي فاروق نجم الممثل القانوني والثاني من قبل المنتج وليد منصور ضد الحكم الذي صدر لمنتج إنجليزي.

وأكدت المحكمة آقرت أن وليد منصور أخلّ بالتزاماته، وأجّل التعاقد ثماني مرات، مما ترتب عليه خسائر للمنتج الإنجليزي بمبلغ 449.7 ألف دولار، بجانب حكم محكمة بتعويض 165 ألف دولار مضافا إليها الفوائد القانونية بنسبة 5% بقيمة تصل إلى 33 ألف دولار.

المصدر: موقع القاهرة 24