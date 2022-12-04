ماذا قال الإعلامي الراحل مفيد فوزي عن مقتل سعاد حسني قبل وفاته؟ (فيديو)

رحل الكاتب الصحفي المصري الكبير مفيد فوزي بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات الخاصة.

وكشف الراحل خلال تصريحات تلفزيونية سابقة مثيرة للجدل للفنانين وكان علىي رأسهم حقيقة كشف مقتل السندريلا سعاد حسني وزواجها من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وأشار فوزي إلى أنه ليس هناك جريمة قتل عمد في وفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني في لندن حيث إن الشرطة البريطانية "سكوتلاند يارد"، أعظم جهاز بوليس في العالم، نفت أن سعاد حسني قتلت، وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور بالكامل.

وأكد الراحل فوزي أنه لم يخن الأمانة بالإفصاح عن سر زواج العندليب عبد الحليم حافظ من سعاد حسني، موضحا: "لم أكن أعلم أن هذا يعتبر سر".

وأشار إلى أن "حصل أني أجريت مع سعاد حسني حديثا وهي قالت هكذا، وطالما هي أعلنت ذلك لن أقول لها لا أسكتي، والحديث كان في التليفزيون المصري، وسألتها علاقتك بعبدالحليم حافظ ؟ قالت رعاية مطلقة، الرعاية المطلقة ما معناها؟ إنها في رقابته".

وتوفي فوزي بعد صراع مع المرض.

وأعلن مصطفى بكري عضو مجلس النواب، خبر وفاته عبر حسابه على "تويتر".

وكتب مصطفى بكري قائلا: "وفاة الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة صراع مع المرض، حيث أمضى ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصه، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".

ومفيد فوزي سعد من مواليد 19 يونيو عام 1933 بمحافظة بنى سويف، هو إعلامي مصري لقب بـ"المحاور"، كان والده فوزي سعد موظفا بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل وهي التي شجعته على موهبته الصحفية منذ الصغر، تخرج في كلية الآداب – جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959.

وتزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968 والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي.

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المصدر: RT