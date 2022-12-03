فنان سعودي شهير ينجو من وعكة صحية خطيرة ويعود إلى الحياة

تناقلت وسائل إعلامية ومواقع التواصل تحسن الحالة الصحية للفنان السعودي فهد رده الحارثي بعد تعرضه لوعكة صحية خطيرة، دخل على إثرها في غيبوبة لمدة أسبوعين.

وقال الكاتب والمخرج الخليجي فهد الحارثي عبر منشور: إنه "دخل في غيبوبة لمدة أسبوعين بسبب فيروس دخل رئته"، موضحا أنه لم يكن كورونا.

وأكد الحارثي أنه "عاد إلى الحياة وكسب عمرا جديدا بعد أن هم بمغادرتها".

وشكر جميع المحبين الذين سألوا عنه واطمأنوا عن حالته.

يذكر أن الحارثي كان أول من خصص صفحة عن المسرح السعودي في جريدة "البلاد" عام 1987.

ومن أبرز أعماله مسرحية "عندما يأتي المساء" التي قدمها في عام 2011. وهو عضو مؤسس لموقع "مسرح الطائف" و"جمعية المسرحيين السعوديين".

السعودي فهد رده الحارثي يعود إلى الحياة https://t.co/JbR8fQsFjH — جواب نيوز (@newsjawab) December 3, 2022

السعودي فهد رده الحارثي يعود إلى الحياة https://t.co/JbR8fQsFjH — جواب نيوز (@newsjawab) December 3, 2022

مفرح الشمريبعد استقرار حالته الصحية، طمأن عراب المسرح السعودي فهد ردة الحارثي أصدقاءه في جميع الدول العربية من خلال رسالة كتبها لهم في صفحته على... https://t.co/SoIqkYYMDf#انتخابات_2022 — KLive NEWS HUB (@KLiveHUB) December 2, 2022

مفرح الشمريبعد استقرار حالته الصحية، طمأن عراب المسرح السعودي فهد ردة الحارثي أصدقاءه في جميع الدول العربية من خلال رسالة كتبها لهم في صفحته على... https://t.co/jxVlyfi6ja#انتخابات_2022 — أخبار الكويت (@KuwaitCX) December 2, 2022

المصدر: RT