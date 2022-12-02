العثور على بطل فيلم "الكتاب الأخضر" مقتولا في أحد شوارع نيويورك

أعلن موقع Deadline أن الرجل مجهول الهوية الذي تم العثور على جثته في أحد شوارع نيويورك هو الممثل فرانك فاليلونغا، الذي لعب دور البطولة في فيلم "الكتاب الأخضر".

وتم اكتشاف جثة مجهولة الهوية في وقت مبكر من صباح الاثنين الفائت في منطقة برونكس. ولم تحدد الشرطة سبب الوفاة لعدم وجود علامات واضحة على الإصابة.

وتم تحديد هوية فاليلونغا اليوم الخميس فقط. ولا يزال التحقيق في سبب وفاة فاليلونغا جاريا.

المصدر: نوفوستي