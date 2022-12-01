صربيا تمنح المخرج السينمائي الروسي سوكوروف جائزة لقاء دوره الكبير في تطوير السينما العالمية

نال المخرج الروسي المعروف، ألكسندر سوكوروف، جائزة مهرجان السينما الإبداعية في بلغراد لقاء دوره الكبير في تطوير السينما العالمية.

أفادت بذلك الثلاثاء 29 نوفمبر وكالة تانيوغ Tanjug الصربية.

وقالت الوكالة إن المخرج الروسي مُنح جائزة "نظرة إلى العالم، فويسلاف فوتشينيش" التي يكرّم بها الفنانون الذين يصوّرون أفلامهم تجسيدا لمواقفهم الإبداعية الشخصية مما يحدث في العالم.

ولأول مرة ينال فنان أجنبي تلك الجائزة التي أسسها أول رئيس لمهرجان السينما الإبداعية فويسلاف فوتشينيش،

وتضمّن برنامج المهرجان فيلم "الحكاية " الخيالي للرسوم المتحركة من إخراج ألكسندر صوكوروف.

ويصوّر الفيلم هتلر وستالين وموسوليني وتشرشل كأنهم يجتمعون في الجحيم حيث يناقشون قضايا عالمية وموقف الإنسان منها.

استخدمت في الفيلم مواد الأرشيف العديدة وتكنولوجيا "ديبفايك" القائمة على الذكاء الاصطناعي حيث تتداخل الفيديوهات مع الرسوم المتحركة.

وقد وقّع ألكسندر سوكوروف، على هامش المهرجان اتفاقية التعاون الإبداعي مع رئيس مهرجان السينما الإبداعية، إيغور ستانكوفيتش ورئيس قسم التعاون الدولي في الورشة السينمائية الصربية، ميروليوب فويكوفيتش.

يذكر أن مهرجان السينما الإبداعية يقام في بلغراد في الفترة ما بين 28 نوفمبر الجاري و2 ديسمبر المقبل للمرة الـ28. ويشارك فيه ما يزيد من 70 فيلما تمثل السينما الإبداعية.

المصدر: تاس