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"الغزالة رايقة".. شيرين في أول ظهور بعد زواجها مجددا من حسام حبيب (فيديو)

الثقافة والفن

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أطلت المطربة المصرية شيرين في أول ظهور لها بعد زواجها مجددا من حسام حبيب، وهي تغني برفقة ابنتها في فيديو عبر تطبيق "تيك توك".

ونشرت ابنة النجمة مقطعا عبر حسابها في "تيك توك"، وهي تغني أغنية الغزالة رايقة للطفل محمد أسامة.

وعلق أحد رواد "تويتر" على مقطع الفيديو شيرين تغني" الغزالة رايقة"،  "بقت زي الفل وبتغني الغزالة رايقة".

ويعد هذا أحدث ظهور لشيرين بعد عودتها لزوجها حسام حبيب، على إثر أزمة شديدة مرا بها الثنائي المثير للجدل.

وعادت شيرين لزوجها حسام حبيب وتم عقد قرانهما من جديد، وصرحت في مقابلة مع  المدذيع عمرو أديب: "تم كتب كتابي على حسام حبيب"، مقدمة اعتذارها لزوجها عن ما صدر منها بحقه.

هذا وشغلت الفنانة المصرية الرأي العام المصري والعربي كما غدت قصتها الشارع العربي على مدى أسابيع.

المصدر :RT

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