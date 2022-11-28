"الغزالة رايقة".. شيرين في أول ظهور بعد زواجها مجددا من حسام حبيب (فيديو)

أطلت المطربة المصرية شيرين في أول ظهور لها بعد زواجها مجددا من حسام حبيب، وهي تغني برفقة ابنتها في فيديو عبر تطبيق "تيك توك".

ونشرت ابنة النجمة مقطعا عبر حسابها في "تيك توك"، وهي تغني أغنية الغزالة رايقة للطفل محمد أسامة.

وعلق أحد رواد "تويتر" على مقطع الفيديو شيرين تغني" الغزالة رايقة"، "بقت زي الفل وبتغني الغزالة رايقة".

شيرين في أول ظهور لها بعد زواجها تغني: الغزالة رايقة؟,: في ظهور جديد، نشرت هنا ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، الصغيرة مقطع فيديو جديد يجمعها بوالدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك TikTok، حيث عادت الفرحة من جديد بين الأم وابنتها... https://t.co/iz4GFgwpL1 — البوابة الإخبارية اليمنية (@yemnews1) November 27, 2022

الفنانة شيرين تحسم كل الشكوك والتوقعات وتظهر وهي تغني الغزالة رايقة لأول مرة بعد زواجها ( شاهد الفيديو )

https://t.co/AtbHxBFYqF — وطن الغد (@watanalghad) November 27, 2022

بعد الظروف الصعبة التي مرت بها #شيرين_عبد_الوهاب ووسط دهشة وسخط جمهورها الذي تعاطف معها ضد زوجها #حسام_حبيب تفاجىء الجميع بعودتها له ورغم انه كان يظهر عليها الحزن والاسى الا انها لم تجلب تعاطف الناس بل زاد غضبهم😡 هاهي تعود مرة اخرى غزالة رايقه محتمية بابنتها🤷‍♀️🤦🏻‍♀️ #صباح_الخيرᅠpic.twitter.com/H3u6gPdz5P — Farihanenew (@farihanenew) November 27, 2022

شيرين بقت زي الفل و بتغني الغزالة رايقة – إتفرج#شيرين_عبد_الوهابhttps://t.co/QUzschsXrF — El Bashayer (@elbashayer) November 27, 2022

ويعد هذا أحدث ظهور لشيرين بعد عودتها لزوجها حسام حبيب، على إثر أزمة شديدة مرا بها الثنائي المثير للجدل.

وعادت شيرين لزوجها حسام حبيب وتم عقد قرانهما من جديد، وصرحت في مقابلة مع المدذيع عمرو أديب: "تم كتب كتابي على حسام حبيب"، مقدمة اعتذارها لزوجها عن ما صدر منها بحقه.

هذا وشغلت الفنانة المصرية الرأي العام المصري والعربي كما غدت قصتها الشارع العربي على مدى أسابيع.

المصدر :RT