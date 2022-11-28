نجاح وفشل لشركة ديزني في شباك التذاكر خلال عيد الشكر(صور)

غالبا ما يشهد عيد الشكر الأمريكي إقبال المشاهدين على الأفلام الجديدة في دور العرض، ولكن فيلم التحريك الجديد لشركة والت ديزني"سترانج وورلد" فشل في اجتذاب الجماهير هذه المرة.

وحقق الفيلم، الذي حمل ميزانية بلغت نحو 180 مليون دولار، 18.6 مليون دولار فقط من مبيعات التذاكر في الأيام الخمسة الأولى منها 11.9 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع في دور العرض بأمريكا الشمالية، وفقا لتقديرات شركات التوزيع يوم الأحد.

وذهب المركز الأول في العطلة، التي تمتد من الأربعاء إلى الأحد، بدلا من ذلك إلى فيلم آخر لشركة ديزني، وهو فيلم مارفل "بلاك بانثر: واكندا فور إيفر"، والذي حصد 64 مليون دولار إضافية خلال الأيام الخمسة الماضية، 45.9 مليون دولار منها كانت في عطلة نهاية الاسبوع.

AP

وسيطر الجزء الثاني من سلسلة الأبطال الخارقين على شباك التذاكر لمدة ثلاث عطلات حتى الآن وحقق 675.6 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.



وعرض "سترانج وورلد" على 4714 شاشة عرض يوم الأربعاء، ولكن كان من الواضح من عروض المعاينة المبكرة أنه سيكون بطيئا.

AP

ويُعد الظهور الأول لفيلم التحريك والمغامرات أحد أفشل العروض في التاريخ الحديث لاستوديو ديزني للرسوم المتحركة، على غرار فيلم " تريجر بلانيت" الذي افتتح في عيد الشكر محققا 16 مليون دولار في عام 2002.

ويعتبر فيلم "سترانج وورلد" من إخراج دون هول وكي نيون يتتبع عائلة من المستكشفين ويقوم بالبطولة الصوتية جيك جيلنهال ودينيس كويد وغابرييل يونيون ولوسي لو. كانت تقييمات النقاد إيجابية في الغالب، وحصل على تقييم 73 بالمئة من موقع روتين توماتوز.

وجاء في المركز الثالث فيلم " ديفوشن" للمخرج جي دي ديلارد من بطولة جوناثان ماجورز وغلين باول، وحقق 9 ملايين دولار في الأيام الخمسة الأولى منها 6 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع من 3405 شاشة عرض.

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المصدر: أسوشيتد برس