رحيل مصمم الأزياء الإيطالي ريناتو باليسترا

توفي مصمم الأزياء الإيطالي ريناتو باليسترا في روما عن عمر يناهز 98 عاما وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية نقلا عن أقاربه.



وولد باليسترا في ترييستي شمال شرق إيطاليا عام 1924، وبدأ العمل في روما في عام 1954، وبعد أربع سنوات بدأ في تمثيل مجموعاته في الولايات المتحدة، وفي عام 1959 ، افتتح مصمم الأزياء أول مجموعات دار أزياء له في روما.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، التي وصفت باليسترا سيد اللون الأزرق وفنان الموضة، فقد ابتكر تقنية "الرسم بالتطريز"، حيث جرب لسنوات عديدة مواد مختلفة، والرسم على جميع أنواع الأقمشة.

وحرص مصمم الأزياء الإيطالي على المشاركة في أسبوع الموضة العربية الذي أقيمت فعالياته بدبي بمشاركة العديد من مصممي الأزياء وبيوت الموضة والأزياء الكبرى، حيث عرض جميعهم أحدث مجموعاتهم لصيف وربيع 2018.

وعُرضت مجموعات دار الأزياء الخاصة به بانتظام في العروض الرومانية التقليدية "ألتا روما ألتا مودا"، التي أقيمت منذ عام 1998 من قبل غرفة الأزياء الإيطالية.

المصدر: تاس