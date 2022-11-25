الحاصل على المركز الثاني بمسابقة موسكو لتلاوة القرآن: مستوى عال للمتسابقين ولجنة التحكيم عادلة

سلط برنامج "ناس أونلاين" الضوء على تفاصيل الدورة الـ20 لمسابقة موسكو الدولية لتلاوة القرآن وخصوصية المشاركة فيها خلال هذا العام.

استهل الشيخ المصري، عبد الرحمن حافظ، حائز المركز الثاني في المسابقة، حديثه بوصف المستوى العالي الذي تمتع به المتسابقون خلال هذه السنة، مضيفا إلى ذلك التزام لجنة التحكيم بالمعايير والقوانين للمسابقة بشكل منصف وعادل.

قال مسؤول العلاقات الدولية بالإدارة الدينية لمسلمي روسيا، إلدار علييف، إنه تواجد في هذا العام ضيوف شرف حضروا المسابقة من دول عربية كالإمارات وقطر، ومن رابطة الدول المستقلة مثل قرغيزستان وكازاخستان وغيرها من الدول.

وأضاف علييف أن المسابقة جاءت هذا العام مكرسة لذكرى مرور 1100 سنة لقبول الإسلام في دولة بولغاريا الفولغا.

وشارك في مسابقة موسكو الدولية الـ20 لتلاوة القرآن 22 دولة، بما في ذلك تركيا، مصر، لبنان، سوريا، بنغلاديش، إيران، الإمارات العربية المتحدة والسودان والأردن وروسيا ودول أخرى.

وفاز في المسابقة مؤذن مسجد "أولو" (الأول) في مدينة أنطاكيا التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، أحمد قوزو، بالمركز الأول، تلاه المصري، عبدالرحمن فرج حافظ برعي بدوي، بالمركز الثاني، والإيراني، سيد مصطفى حسيني، بالمركز الثالث.

المصدر: RT